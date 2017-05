Internationaal drugsonderzoek leidt naar verstopte drugs en wapens in auto's

ROOSENDAAL / ETTEN-LEUR - Twee garages in Etten-Leur en Roosendaal hebben een belangrijke rol gespeeld in een internationaal drugsonderzoek. De politie vond daar dinsdagmiddag 12 kilo hennep, twee vuurwapens en geld gevonden. De spullen zaten verstopt in verborgen ruimtes van auto's. Twee mensen zijn aangehouden.

De politie onderzocht de garagebedrijven in het kader van een internationaal drugsonderzoek. Uit onderzoek van de Franse politie bleek namelijk dat er grote hoeveelheden drugs van Nederland naar Frankrijk werden geëxporteerd.



In vier auto's werden verborgen ruimtes vol met geld, drugs en twee wapens gevonden. Een van de wapen was een automatisch vuurwapen. Daarnaast had één van de twee bedrijven ook een ruimte om hennep te verpakken.