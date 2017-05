Schietincident met 11-jarig slachtoffer: verdachte vrijgelaten

EINDHOVEN - De 49-jarige man uit Cuijk is niet langer een verdachte in de zaak. De kogels die gevonden zijn na het schietincident komen niet uit een van zijn wapens.

De man werd na een anonieme tip op 7 februari in zijn woonplaats opgepakt. Bij het doorzoeken van zijn huis, vond de politie verschillende wapens en munitie. Na uitgebreid onderzoek blijken de kogels niet uit zijn wapens te komen.



De verdachte werd al eerder vrijgelaten. Wel wordt hij nog verdacht van illegaal wapenbezit.



Het schietincident

Op oudejaarsdag 2011 werd een 11-jarige jongetje in Cuijk tijdens het afsteken van vuurwerk neergeschoten. Een kogel raakte zijn lever. Na een zware operatie lag hij nog een aantal dagen op de Intensive Care.



De politie startte een onderzoek, maar vond nooit een verdachte. In 2012 sloot zij daarom het dossier. Toen in januari een anonieme tip binnenkwam, richtte zij een nieuw rechercheteam op en werd een 49-jarige man opgepakt. Deze man is weer vrij. Of er verder nog verdachten zijn, is onbekend.