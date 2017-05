Gewonden na explosie en brand bij bedrijf Eindhoven

EINDHOVEN - Bij een bedrijf in de buurt van Eindhoven Airport is woensdag een aantal mensen gewond geraakt. Dat gebeurde bij een kleine explosie. Na de explosie brak er brand uit. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

Die brand was rond drie uur onder controle. Het gebouw, waar een elektronicabedrijf in zit, is na de ontploffing ontruimd.



De brandweer heeft het pand geventileerd. De Veiligheidsregio denkt dat gas in aanraking is gekomen met een machine en dat daardoor de explosie heeft plaatsgevonden.