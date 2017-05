OG3NE repeteert in Kiev [KIJK TERUG]

KIEV - Een spannend moment voor OG3NE. De drie Fijnaartse zussen treden woensdagavond op voor de jury. Vanmiddag hebben Lisa, Amy en Shelley gerepeteerd, dat zonden we live uit via onze website en app. Donderdagavond zingen de dames 'Lights and Shadows' tijdens de halve finale voor het publiek in Kiev.

Het oordeel van die jury telt voor de helft mee voor het eindresultaat. Voor OG3NE is het dus belangrijk daar al zoveel mogelijk punten te scoren. Donderdag mag de televisiekijker stemmen.



Het spektakel was ook live te volgen via onze Facebookpagina.



Excuses voor de kwaliteit van de video, dit heeft te maken met de technische verbinding in Kiev.Een finaleplek lijkt er overigens wel in te zitten voor de zussen. OG3NE heeft afgelopen week een verpletterende indruk gemaakt . Inmiddels zijn ze bij de wedkantoren gestegen naar een achtste plek in de eindklassering.Dat de meiden populair zijn, bleek ook zondag bij het Rode Loper Evenement. Hier presenteerden alle deelnemers zich aan de internationale pers. Niet alleen bleek OG3NE hoog te scoren in het ‘Mooist geklede artiest’-klassement, de dames waren ook heel populair bij de pers.