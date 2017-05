Zwemtocht Swim to Fight Cancer komend najaar in twee Brabantse steden

DEN BOSCH - Het Bossche zwemevenement Swim to Fight Cancer, waarbij zwemmers zich laten sponsoren om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, krijgt een tweede Brabantse editie. Swim tot Fight Cancer werd in 2014 voor het eerst in Den Bosch gehouden, met een tweede editie in 2015. Komend najaar kan er voor het eerst ook worden gezwommen in Eindhoven.

In de nabije toekomst is de bedoeling dat de twee steden elkaar gaan afwisselen zegt Limore Noach van de overkoepelende organisatie. “Het ene jaar een Swim to Fight Cancer zwemtocht in Den Bosch en het andere jaar in Eindhoven. We zijn supertrots dat er ook een editie komt in Eindhoven, want dat is toch de zwemstad van Nederland.”



Geld voor kankeronderzoek

De Swim tot Fight Cancer zwemtochten hebben de afgelopen jaren veel geld opgebracht voor onderzoek naar kanker vertelt Noach. “In totaal is er al 1,8 miljoen euro bij elkaar gezwommen waarvan één miljoen euro alleen al in Den Bosch. De opbrengst daar is uitzonderlijk hoog, die Bosschenaren doen het heel goed.”



Editie Den Bosch

De inschrijving voor de Bossche editie op zondag 17 september loopt als een trein vertelt Marc Lammers, die voorzitter is van STFC Den Bosch. “We hebben de inschrijving eerder opengesteld en nu al hebben we meer dan honderd deelnemers. Het streven is om meer dan duizend zwemmers in het water krijgen. Meer deelnemers betekent ook meer geld voor kankeronderzoek.”



Besteding van het geld

Een deel van de één miljoen euro die Bossche zwemmers de vorige twee edities bij elkaar hebben gezwommen is terecht gekomen bij Esmé Waanders, die onderzoek doet of er erfelijkheidsfactoren spelen bij kinderen die kanker krijgen. “We hebben nu bij een handjevol kunnen aantonen dat er een foutje zit in een gen waarbij het dan aannemelijk is dat het bewuste kind een gevoeligheid bezit om een kanker te ontwikkelen. Nu zijn we dan met de volgende stap bezig: hoe kunnen we dat dan voorkomen.”



In Den Bosch kan er gezwommen worden op zondag 17 september. In Eindhoven is dat al op 26 augustus.