Ton Rombouts pakt handschoen op: Den Bosch graag gastheer voor kickboksgala met Rico Verhoeven

DEN BOSCH - Ton Rombouts heeft er zin in. Niet dat de burgemeester van Den Bosch zelf volgende week zaterdag in de ring gaat staan tijdens GLORY 41. Maar Rombouts vindt het wel erg belangrijk dat zijn stad het toneel is van een groots kickboksgala.

“Vooroordelen en angst zijn er om weggenomen te worden”, zei Rombouts tijdens de persconferentie voor het evenement in de Brabanthallen, die woensdagmiddag werd gehouden. Hij zei dat hij zijn ogen niet wil sluiten voor het feit dat deze vechtsport 'soms verkeerd in de media' komt. Maar het aanstaande evenement wordt een fantastisch feest, weet Rombouts nu al.



Rico Verhoeven

Blikvanger tijdens GLORY 41 is uiteraard Rico Verhoeven uit Halsteren. Hij neemt het in de slotpartij van het gala op tegen Ismael 'The Star' Lazaar uit Tilburg. Verhoeven is er helemaal klaar voor.





Verhoeven: "Ik ben altijd gemotiveerd. Of het nu voor een gevecht tegen Badr Hari is of tegen een ander. Ik ben überhaupt blij wanneer er iemand staat.” Lazaar kan dus de borst natmaken, maar de Tilburger maakte tijdens het praatje met de pers niet bepaald de indruk dat hij bang was voor ‘the king of kickboxing’.

‘Met hard werken veel mogelijk’

Niet alleen journalisten, ook Rombouts had een vraag voor de vier ‘mannetjes’ achter de microfoon. Wat voor voorbeeldfunctie hebben zij, wilde de burgemeester weten. “Door hard te werken kun je veel bereiken in het leven”, antwoordde Robin van Roosmalen, die als Bosschenaar een thuiswedstrijd voor de boeg heeft.



Verhoeven kon zich wel vinden in zijn provinciegenoot. “Een gave hebben is niet alles. Pas wanneer je hard wil werken heb je een perfecte cocktail. Ook wil ik er voor zorgen dat deze sport, waarover jaren geleden jammer geleden nog een grijze deken hing, positief in het nieuws komt.”

Nog kaarten

Het programma begint die zaterdagavond om zeven uur en wordt afgesloten met twee hoofdgevechten. Er zijn nog kaarten te koop.