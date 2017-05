Jongens die minderjarige meisjes aanrandden in Mechelen geschorst, directeur is geschokt

MECHELEN - De Belgische jongens die betrokken waren bij de aanrandingen in wetenschapsmuseum Technopolis in Mechelen zijn geschorst. Dinsdag werden zestien meisjes door hen onzedelijk betast. Twaalf van de slachtoffers waren met het Rythovius College uit Eersel op schoolexcursie. De andere vier meisjes zitten bij de daders op school.

De meisjes werden de vrouwentoiletten in gevolgd en ook lastiggevallen in de tentoonstellingsruimte. Toen duidelijk werd wat er aan de hand was, werden de meisjes opgevangen door hun leraren en door personeel van Technopolis. De politie werd snel ingeschakeld.



'Geschrokken en persoonlijk getroffen'

De school van de jongens, Middenschool Den Brandt in Boom, heeft hen meteen preventief tien dagen geschorst, omdat ze de jongens niet op school willen zien. De school schakelde ook meteen het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) in, aldus directeur Linda Michiels tegen Omroep Brabant. “Ik ben zeer geschrokken. Als mama en hopelijk binnenkort ook als oma voel ik me persoonlijk getroffen."



“Dit kan niet. Dit past niet in ons onderwijs”, zegt Michiels. “Ik denk dat het nu prioriteit is om de zorg voor en de rust van de betrokken leerlingen te garanderen. De leerlingen zijn nu ook niet op school. Vanmorgen zijn er klassengesprekken geweest. Het is nu aan ons om te kijken hoe we hier mee verder moeten.”



Mechelse burgemeester teleurgesteld

De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, reageert bij Het Laatste Nieuws teleurgesteld op de beslissing van het Belgische Openbaar Ministerie om de daders van de intimidatie pas later te verhoren. “Dat is niet volgens de afspraken voor gendergelijkheid en tegen seksuele intimidatie dat we samen met het parket hebben uitgewerkt.”



Somers geeft aan dat het actieplan om efficiënt te werken tegen seksueel geweld, genderdiscriminatie en intimidatie absolute prioriteit zou moeten hebben. “Op dit vlak willen wij een zero-tolerancebeleid voeren”, zegt hij. Hij vindt het later verhoren dan ook een vreemde keuze. “Dat de verdachten niet onmiddellijk verhoord zijn, vind ik een gemiste kans.” Hij gaat de officier van justie daarop aanspreken.