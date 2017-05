Man die scholieren mishandelde met hondenriem werd al tijd lastig gevallen

SCHIJNDEL - De man die dinsdag enkele scholieren van het Elde College in Schijndel mishandelde met een hondenriem, werd die dag al een tijdje lastig gevallen door de groep jongeren. Dat laat de wijkagent weten aan Omroep Brabant.

Volgens de wijkagent verklaarde de man tegen de politie dat hij al een tijdje werd achtervolgd door de groep. Tijdens een wandeling met zijn hond sprak hij de jongeren aan op hun gedrag. Toen zou de groep zich tegen de man hebben gekeerd. Op welk gedrag de man de jongeren precies aansprak kon de agent niet zeggen.



Beelden

De man heeft aan de politie beelden getoond afkomstig van zijn mobiele telefoon, waarop is te zien hoe een groepje jongeren op scooters om hem heen rijdt. Uiteindelijk zou hij op de Putsteeg de jongeren van zich hebben afgeduwd en een klap hebben uitgedeeld.



"Aan de hand van de beelden en een getuigenverklaring zien we dat de man is uitgedaagd en toen heeft gereageerd", aldus de wijkagent. "We gaan samen met de ouders, de jongeren en de man in gesprek. Ook is een dossier naar het Openbaar Ministerie verstuurd, die pakt het verder op."



Verklaringen

Ook de jongeren hebben een verklaring afgelegd. Daaruit blijkt volgens de agent niet wat de aanleiding van de ruzie is geweest. Eén van de scholieren zou hebben gezien dat zijn vriend werd geslagen en ging zich er toen mee bemoeien.



Aangifte

Zes jongeren hebben aangifte van mishandeling gedaan. Het is niet duidelijk of al die zes jongeren scholieren van het Elde College zijn.