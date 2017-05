Directeur stelt verhuizing Bossche schouwburg uit: theater blijft nog een seizoen 'Aan de Parade'

DEN BOSCH - Het Bossche Theater aan de Parade blijft het komende seizoen nog in het bestaande gebouw. Directeur Harry Vermeulen heeft dat besloten. Volgens hem is het niet logisch al uit het gebouw weg te gaan voordat de Bossche raad een besluit heeft genomen over de nieuwbouw. Zijn beslissing betekent wel dat er pas na juni 2018 met de sloop van het theater kan worden begonnen. Vermeulen: "Het is geen leuke beslissing maar het is wél duidelijk."

Op de plaats van de huidige schouwburg wil Den Bosch al een poosje een nieuw theater bouwen. De afspraak was dat de stad vanaf het komend seizoen een tijdelijk theater zou krijgen in De Cathrien, een kerk in de Bossche binnenstad. Aan de Parade zou de aannemer dan aan de slag kunnen met het slopen van het huidige gebouw en de bouw van een nieuwe schouwburg.





Máár, de Bossche raad heeft over die nieuwbouw nog geen beslissing genomen. Dat komt omdat het nieuwe theater veel duurder is dan de gemeente dacht. Waar de raad uitging van een investering tussen de 50 en de 55 miljoen euro bleek het definitieve prijskaartje uit te komen op ruim 70 miljoen. "Een grote tegenvaller," noemde wethouder Huib van Olden dat.De wethouder heeft beloofd dat de raad op 11 juli een besluit kan nemen over de nieuwbouw van Theater aan de Parade. Hoe dat besluit er uit gaat zien is nog onduidelijk. Het Brabants Dagblad schreef onlangs dat het college gaat kiezen voor renovatie in plaats van nieuwbouw; Van Olden zei daarop dat alle opties nog open lagen.Theaterdirecteur Vermeulen heeft nu de knoop doorgehakt voor het volgende seizoen. De voorstellingen die zouden verhuizen naar De Cathrien blijven gewoon in Theater aan de Parade. Vermeulen zegt dat hij niet anders kan. Nu al verhuizen kan niet omdat er nog geen raadsbesluit is maar als hij wacht op het raadsbesluit heeft hij te weinig tijd over om het nieuwe seizoen goed te organiseren. Vermeulen: "Mijn brochure moet morgen naar de drukker. Daar moet wel in staan wáár je de voorstellingen kunt komen kijken."Als de Bossche raad straks voor een nieuw theater kiest, kunnen bouwvakkers pas beginnen met het weghalen van asbest en de sloop van het bestaande gebouw ná juni 2018 Tot dan loopt het theaterseizoen dat na de komende zomer weer begint. Halverwege het seizoen verhuizen naar de Cathrien is volgens Vermeulen onmogelijk omdat hij in die kerk spullen uit de bestaande schouwburg wil gebruiken.