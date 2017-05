Ruim 5 jaar cel voor bizarre moordpoging Reusel, dader op vrije voeten

DEN BOSCH - De 37-jarige man uit Reusel die in 2011 heeft geprobeerd zijn toenmalige vrouw met messteken om het leven te brengen, is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en zes maanden. De straf die nu is opgelegd, heeft de man in voorarrest al uitgezeten, wat betekent dat hij inmiddels op vrije voeten is.

De rechtbank Oost-Brabant legde de man eerder een gevangenisstraf op van zes jaar. De behandeling van de zaak in hoger beroep heeft langer geduurd dan normaal. De zaak was zo complex dat het hof meer tijd nodig had om tot een goed oordeel te komen. De straf van de man is daarom met zes maanden verminderd.



Messteken

De man stak zijn echtgenote in de nacht van 14 september 2011 met een mes in haar hoofd, nek en borst. De vrouw werd wakker en heeft het mes kunnen afpakken en weggooien. Daarna probeerde de man haar te laten stikken door een kussen in haar gezicht te drukken, een handdoek op haar mond te duwen en haar keel dicht te knijpen.



De buren hoorden kabaal en belden de politie. Toen de agenten aankwamen bij de woning kwam de man de trap aflopen en werd de vrouw in haar bed gevonden. Na de gebeurtenissen was er een bijeenkomst voor omwonenden, waar ruim zeshonderd mensen op afkwamen.



Geen herinnering

De man heeft altijd volgehouden dat hij niets meer weet van het voorval. De advocaat van de man denkt dat de vrouw de aanval in scène heeft gezet.



