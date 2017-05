Prostitutie, fraude en brandgevaar: 'verontrustende situaties' ontdekt bij controle in Helmond

HELMOND - Mogelijke prostitutie en fraude, ernstig vervuilde huizen en onvoldoende brandveiligheid. Het Peelland Interventie Team (PIT) trof woensdagmiddag ‘verontrustende situaties’ aan op vier locaties in Helmond. De eigenaren van de ruimtes zijn op de vingers getikt. Ook zijn woningbouwverenigingen op de hoogte gesteld.

Het PIT voerde een controle uit met onder meer de politie, gemeente Helmond en Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Dit soort acties worden gedaan als er een sterk vermoeden bestaat van misstanden. Dit bleek dus ook zo te zijn.



Er werden verschillende overtredingen en dus enkele verontrustende situaties ontdekt. In één woning zijn er zorgen over de fysieke en geestelijke gezondheid van de hoofdbewoner. Op andere adressen is sprake van een sterk vervuilde huizen en mogelijke prostitutie.



Brandgevaarlijke situatie

Bij een van de woningen was er ook sprake van een brandgevaarlijke situatie op de zolder. De eigenaar moet per direct noodmaatregelen treffen. Ook pleegden de vier bewoners mogelijk sociale zekerheidsfraude. In de andere drie woningen is er waarschijnlijk sprake van adresfraude.



De gemeente Helmond meldt dat er aanvullende onderzoeken en handhavings- en zorgtrajecten volgen.