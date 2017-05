Ooggetuigen aanranding tijdens schoolreisje: 'Je moet gewoon van anderen afblijven'

EERSEL - Wat een leuk en leerzaam dagje uit had moeten worden, werd voor leerlingen van het Rythovius College uit Eersel en de Den Brandt school in Boom een dag die ze niet snel zullen vergeten. Vier Belgische jongens vielen verschillende meisjes lastig en raakten hen ongewenst aan. Twee meisjes die mee waren op de schoolexcursie vertellen wat er dinsdag gebeurde.

De meisjes zijn minderjarig en willen anoniem blijven. “Die jongens waren continu meisjes aan het lastigvallen. Misschien hebben ze wel bij dertig meisjes op hun kont geslagen”, vertelt een van hen. “Wij liepen naar boven in het museum. Toen we langs die jongens liepen, gaven ze een tik op mijn kont.”



Er zijn dus veel meisjes geweest die lastig zijn gevallen. “Die jongens hebben ook een aantal meisjes aangeraakt op plekken waar je niet aangeraakt wil worden. Ze zijn ook achter een paar meisjes aangelopen, de wc in. Toen zijn ze daar lastiggevallen en aangeraakt”, vertellen de leerlingen.



'Je hoort van meisjes af te blijven'

Ze snappen niet waarom de jongens dit deden. “Je hoort gewoon van mensen af te blijven. Dit is heel erg vervelend, je kunt er ook gewoon een trauma aan overhouden. Ik ben niet lastiggevallen, maar vriendinnen van mij wel. En daar moet je gewoon van afblijven.”



Een groot deel van de leerlingen is vrij snel terug naar Eersel gegaan. “Maar aan de meisjes die lastig zijn gevallen, is gevraagd of ze er meteen werk van wilden maken. Toen is de politie gebeld en moesten ze vertellen wat er allemaal was gebeurd.” De leerlingen vertellen dat veel medeleerlingen flink zijn geschrokken van het voorval.



Volgens hen gaat het naar omstandigheden goed met de slachtoffers die het ergst zijn lastiggevallen. Maar makkelijk is het niet. “Het is toch het gesprek van de dag hier. Ze hoeven zich niet te schamen, maar je baalt toch. Het is prettig dat andere mensen weten dat zulke dingen zijn gebeurd. En je moet het steeds uitleggen hoe het zit, iedereen vraagt ernaar.”