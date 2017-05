MH17-nabestaanden willen Oekraïne aanklagen

EINDHOVEN - De nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 onderzoeken de mogelijkheid om Oekraïne aan te klagen. Dat meldt RTL Nieuws woensdag. Ze vinden dat het land medeplichtig is aan de dood van hun familie en vrienden omdat het luchtruim in juli 2014 niet werd gesloten terwijl het land in oorlogssituatie was.

De hoop is dat een veroordeling van Oekraïne andere landen ook kan dwingen hun luchtruim te sluiten bij onveilige situaties.



Luchtvaartadvocaat

Een aantal nabestaanden hebben aan RTL Nieuws laten weten zich aan te willen sluiten bij Duitse luchtvaartadvocaat Elmar Giemulla. De advocaat is namens vier Duitse nabestaanden een zaak begonnen tegen Oekraïne bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.



Bij de ramp met vlucht MH17 kwamen 193 Nederlanders om het leven. Vijftig van hen kwamen uit Brabant.



