Michael van Gerwen moet van meer dan één Schot winnen

ABERDEEN - Winnen, Michael van Gerwen kan er geen genoeg van krijgen. Maar zelfs bij ’s werelds beste darter uit Gemonde is dit geen vanzelfsprekendheid.

Een week geleden leed hij in de Premier League Darts zelfs een pijnlijke nederlaag tegen Phil Taylor. Donderdagavond, in het Schotse Aberdeen, kan Van Gerwen zich geen nieuw verlies veroorloven.

Wedstrijd van zijn leven

Misschien brengt de GE Oil&Gas Arena hem wel geluk. Ruim een jaar geleden gooide Van Gerwen er de wedstrijd van zijn leven. Hij maakte die avond gehakt van de Engelsman Michael Smith. Het werd 6-1 met een gemiddelde van 123,40, een nooit eerder geleverde prestatie tijdens een tv-toernooi.

Maar ook Van Gerwen weet dat in het verleden geleverde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. “Ik denk met plezier terug aan die avond in Aberdeen. Dat was fantastisch. Maar dat was toen. Nu moet ik me focussen op de wedstrijd van donderdagavond, want Gary is in goede vorm. Hij heeft een paar partijen achter elkaar gewonnen”, aldus de aanvoerder van het tussenklassement.

'Eerste plaats mijn doel'

Van Gerwen is er alles aan gelegen die positie te behouden: “Die eerste plaats was en blijft mijn doel.”



Anderson weet hoe het voelt om als eerste te eindigen. Hij won de Premier League tweemaal. De geboren Schot kijkt uit naar de wedstrijd voor zijn thuispubliek. “Eerder dit jaar speelde ik in Nederland tegen Raymond van Barneveld. Geweldig gewoon hoe de mensen daar achter hem stonden. Hopelijk kan ik donderdag op steun van Schotse fans rekenen. Zo vaak wordt dit soort evenementen hier niet gehouden. Da’s jammer, want ons publiek is briljant.”