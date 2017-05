Eerst op bezoek, dan pas besluit over opheffing honkbalclub Gemert

GEMERT - Raadsleden gaan volgende week op bezoek bij de Gemertse Honk- en Softbalvereniging. De gemeente wil dat de honkbalclub plaatsmaakt voor de hockeyclub, die behoefte heeft aan een extra veld.

Als het honkbalveld verdwijnt, betekent dat in principe dat de honkbalclub wordt opgeheven. De club krijgt namelijk geen vervangende accomodatie aangeboden.



De honkballers geven zich nog niet gewonnen. Woensdag kwam ongeveer de helft van de 48 leden naar de commissievergadering, waarin het onderwerp werd besproken.



Eerst op de koffie, dan discussie

Echte discussie over het extra hockeyveld en de opheffing van de honkbalclub werd er woensdagavond niet gevoerd. De raadsleden gaan volgende week woensdag op bezoek bij de club, om ter plekke uitleg te krijgen over hoe de club ervoor staat.



Pas daarna komt er een inhoudelijke discussie, in de raadsvergadering op 1 juni of in een extra commissievergadering.



Opheffen is het goedkoopst

De honkbalclub is blij dat de raadsleden eerst op bezoek komen, voordat de knoop wordt doorgehakt. Maar de meeste partijen lieten in de commissievergadering al doorschemeren dat de club zich niet al te veel illusies moet maken. De gemeente heeft negen scenario's voor de herinrichting van het sportpark doorgerekend, waarvan het opofferen van het honkbalveld het goedkoopste is.



De meeste kritiek kwam van oppositiepartijen OPA en PvdA. Peeter Mastenbroek (PvdA) is bang dat opheffing van de kleine honkbalclub de weg vrij maakt om ook andere kleine sportclubs op te heffen. Volgens andere partijen zal dat zo'n vaart niet lopen.