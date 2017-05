Giftig gas vrijgekomen in stal: twee gewonden, koe overleden

BERLICUM - In een stal aan de Heikantsehoeve in Berlicum is woensdagavond een giftig gas vrijgekomen, afkomstig uit een gierput. Het gaat om H2S, oftewel waterstofsulfide. Volgens een woordvoerder van de brandweer waren er vier mensen in de stal aanwezig. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een koe viel in de gierput en overleefde het niet.

Een boer zou het dier hebben proberen te redden en viel toen ook in de gierput. Hij is een van de gewonden die naar het ziekenhuis in Den Bosch is gebracht.



De mensen die in de stal aanwezig waren, zijn allemaal door ambulancepersoneel nagekeken.



Terrein afgezet

Meerdere brandweerwagens en ambulances werden opgeroepen. Ook is er een adviseur gevaarlijke stoffen aanwezig. Het terrein is afgezet. De stal wordt met een ventilator gelucht.



H2S is een sterk ruikend gas dat ontstaat bij de rotting van zwavelhoudende organische stoffen. Het inademen ervan is erg gevaarlijk. Bij een zeer lage concentratie kunnen er klachten als duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn ontstaan. Als iemand lange tijd aan het gas wordt blootgesteld, kan dit zelfs fataal zijn.