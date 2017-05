Vermiste dementerende man terecht

LEENDE - De vermiste dementerende man waar de politie dringend naar op zoek was, is terecht

De politie was al meerdere gebieden in omgeving Valkenswaard afgegaan. De man vertrok 's ochtends op een blauwe fiets met zwarte fietstassen, vermoedelijk richting Braambos in Westerhoven.



De politie is op zoek naar getuigen en hoopt de man te vinden voordat de nacht valt.