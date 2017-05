OG3NE neemt met juryshow de eerste horde

KIEV - De mensen thuis hebben er weinig van meegekregen maar OG3NE heeft een hele belangrijke avond achter de rug. Woensdagavond moesten zussen Lisa, Amy en Shelley uit Fijnaart de vakjury’s van de andere landen uit hun halve finale overtuigen hen punten te geven. Het is een gevalletje de eerste klap is een daalder waard want het oordeel van de jury telt voor de helft voor de score van OG3NE. Het optreden was bijzonder goed, dat moet die daalder hebben opgeleverd.

Alsof ze al jaren niets anders doen dan op zulke grote podia staan, zo stonden de drie woensdagavond op de bühne in Kiev. Net als ‘s middags bij de repetitie, trouwens. Toen begon een van de zussen iets te vroeg. Je zou denken dat dat iets is dat de groep uit balans zou kunnen brengen - ze zijn natuurlijk heel jong. Niks van dat alles. Het stond als een huis.







In de avond was het nog beter. Het publiek kon even op adem komen na het hysterische optreden van Roemenië. Hysterisch klinkt misschien zwaar maar als je bedenkt dat er flink op los gejodeld wordt en de zanger van het duo een met glitters beplakt kanon bespringt, is dat toch het juiste woord.



‘Lights and Shadows’ was een aangename adempauze. Het eerste deel van het nummer luisterde het publiek ademloos. Naarmate het nummer vorderde en de zussen lieten horen wat ze in huis hadden, pakte OG3NE het publiek volledig in.



Volle glorie

Er is dus publiek bij de juryshow. Het is namelijk de bedoeling dat de vakjury’s de optredens in volle glorie zien. Het is niet zo druk als bij de finale maar het geeft de zaal in ieder geval een beetje sfeer. En mocht er donderdagavond technisch iets mis gaan dan krijgen de tv-kijkers de juryshow te zien.



Nou ging er woensdagavond toevallig het een en ander mis na de prachtige openingsact -de moeite van het op tijd inschakelen waard overigens. Dat foutje wordt gerepareerd en dan staat de uitzending klaar voor de volgende dag. Aan het optreden van OG3NE hoeft eigenlijk niet meer gesleuteld te worden. Dat is af.



Het enige dat Lisa, Amy en Shelley donderdag hoeven te doen, is even zuiver en met dezelfde overgave hun lied zingen en dan kan die finaleplek hen niet ontgaan