Helmonds familiebedrijf De Greef Textiel falliet verklaard

HELMOND - Helmonds textielbedrijf De Greef is dinsdag falliet verklaard. Het familiebedrijf was al tachtig jaar een begrip in Oost-Brabant. De winkels in Helmond (Stiphout), Veldhoven, Horst, Venray en Tilburg blijven voorlopig open.

De rechter kwam dinsdag in Den Bosch met de uitspraak. Curator Van Oeijen zal de zaak is samenwerking met de directie van het bedrijf afwikkelen.



