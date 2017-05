Sprundel niet verbaasd over overval hoogbejaarde vrouw: 'Je kon er op wachten"

SPRUNDEL - Sprundel is niet verbaasd dat een hoogbejaarde vrouw dinsdagavond werd overvallen en daarna werd vastgebonden aan handen en voeten. In het dorp werd vorig jaar ook al een bejaarde vrouw overvallen. De afgelopen maanden waren er ook al vijf inbraken in Sprundel. "Eigenlijk verbaast mij dit niks. Er zijn al zoveel overvallen gepleegd. Je kon er op wachten", zegt een dochter van het 86-jarige slachtoffer.

Twee overvallers drong dinsdagavond rond tien uur de woning binnen. De vrouw werd in de keuken van achteren gegrepen en vervolgens op de grond gelegd en vastgebonden. De overvallers steelden enkele persoonlijke spullen, waaronder sieraden. De vrouw kon pas na enkele uren alarm slaan, nadat zij zichzelf had bevrijd.



'Er gebeuren best wel vreemde dingen'

In Sprundel zijn ze niet verbaasd over de brute overval op de bejaarde vrouw. Vorig jaar werd in het dorp ook al een bejaarde vrouw overvallen. Zij bleef destijds wel ongedeerd. Volgens inwoner Jacques Vergouwen gebeuren er de laatste tijd in Sprundel wel meer opmerkelijke zaken. "Dit jaar zijn er al vijf inbraken geweest en in maart zijn er ook twee auto's in de fik gestoken. Je gaat je dan wel afvragen: Wie doet zoiets? Er gebeuren best wel vreemde dingen hier in ons dorp."



Ook de familie van het slachtoffer is niet verbaasd dat de overval in Sprundel plaatsvond. "Er gebeuren een hoop voorvallen hier. Volgens mij is de kans op een overval in de grote stad kleiner dan hier. Je kon er op wachten dat dit kon gebeuren.



'Ze is van de ergste schrik bekomen'

Volgens de dochter van het 86-jarige slachtoffer is zij van de ergste schrik bekomen. "Vannacht heeft zij geen oog dichtgedaan, maar inmiddels gaat het wel weer. Ze heeft vanmiddag even bijgeslapen. Dat heeft haar goed gedaan."