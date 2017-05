David is derde geworden op het EK voor croupiers

LONDEN - De afgelopen twee dagen was David Luijten non-stop bezig met het EK voor croupiers in Londen. De 25-jarige Dongenaar wist het woensdagavond helemaal tot de finale te schoppen en werd uiteindelijk derde.

In de halve finales deden er nog twaalf van de aanvankelijke dertig deelnemers mee. “Tot mijn grote verbazing kwam ik met vijf anderen in die finale terecht”, vertelt David. “Toen was er voor mij geen druk meer. Voor mijn gevoel had ik mijn doel al bereikt.”



LEES OOK: David kan in Londen de beste croupier van Europa worden



Rising Star

David kan met zijn derde plek met geheven hoofd thuiskomen. “Bij de presentatie werd ik een 'rising star' genoemd”, vertelt hij trots. “Vooral omdat ik pas drie jaar als croupier heb gewerkt.”



Het thuisfront in Dongen kon ook meegenieten van zijn succes. “Mijn familie thuis is apetrots. Mijn vriendin heeft hier alles op Facebook Live gefilmd, dus ze konden gewoon meekijken.”



Feest

Nu krijgt David net een glas champagne in zijn hand geduwd. “Het gaat denk ik wel een lange nacht worden”, lacht hij. “En morgenvroeg weer lekker in het vliegtuig terug naar Nederland. Ik kijk uit naar volgend jaar, op naar de eerste plaats!”