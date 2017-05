Gratis kaartjes winnen voor de Efteling? Winactie blijkt hartstikke nep

KAATSHEUVEL - Klopt dit Efteling? Is dit spam? Hoe krijg ik dan kaartjes? Het Facebook-account van de Efteling wordt sinds een paar dagen overspoeld met vragen over een actie waarbij mensen kaarten voor het pretpark denken te winnen. De actie is nep. "Wij adviseren in alle gevallen om alleen via de officiële Efteling-kanalen deel te nemen aan winacties", schrijft het attractiepark op Facebook.

Dikke kans dat je in je eigen tijdlijn op Facebook ook veel 'winnaars' voorbij hebt zien komen. "Krijg 2 gratis Efteling tickets om de 70ste verjaardag te vieren", luidt de tekst. En gratis kaarten, wie wil dat nou niet. Overigens zit hier al een aanwijzing dat dit niet echt is: de Efteling bestaat namelijk 65 jaar.



Tientallen mensen hebben dat al gedaan in de hoop dat de actie toch echt blijkt te zijn. Veel anderen waarschuwen het pretpark in Kaatsheuvel voor de nepactie. "De Efteling heeft geen enkele binding met deze acties en heeft hier ook geen toestemming voor gegeven. Wij betreuren het dat deze acties anders doen vermoeden", reageert de Efteling op een aantal posts.Dat veel mensen toch in de actie zijn getrapt komt misschien mede doordat vorige week een echte winactie van het pretpark op Facebook was. Die actie is inmiddels afgelopen.