'FC Eindhoven komt met meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik'

EINDHOVEN - FC Eindhoven opent op korte termijn een meldpunt waar slachtoffers van seksueel misbruik zich kunnen melden. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.

De club onderneemt actie na berichtgeving over seksueel misbruik bij PSV. Woensdag kwam het nieuws naar buiten dat mogelijk nog twee jongens in het verleden zijn misbruikt in de jeugdopleiding van PSV.



Nog geen signalen

FC Eindhoven laat bij monde van voorzitter Frans Janssen in het ED weten binnenkort met een meldpunt te komen waar eventuele slachtoffers zich anoniem kunnen melden. De club heeft nog geen signalen gekregen dat er vroeger incidenten zijn geweest in de jeugdopleiding.

Naast het meldpunt komt FC Eindhoven ook met een integriteitscommissie. Daar kunnen meldingen worden gedaan als het bijvoorbeeld gaat om alcoholmisbruik of scheldpartijen.