Weer man onwel na overpompen mest in stal, nu in Deurne

DEURNE - In Deurne is donderdagochtend een man onwel geworden in een stal aan de Wittedijk. Dit gebeurde na het overpompen van mest. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

De man zou mestgassen hebben ingeademd. Een andere man, die het slachtoffer uit de stal haalde, is voor de zekerheid ook naar het ziekenhuis gebracht.



Geen koeien

Eenzelfde soort ongeluk vond woensdagavond plaats in een stal aan de Heikantsehoeve in Berlicum. Bij het ongeluk in Berlicum raakten twee mensen gewonden. Twee koeien kwamen om het leven.



In Deurne bevonden zich geen koeien in de stal.