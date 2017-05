Man overleden na val van dak bij recyclingbedrijf Dongen

DONGEN - Een man is donderdagochtend overleden nadat hij door het dak was gevallen bij recyclingbedrijf Van den Noort in Dongen. "De man is zo'n twintig meter naar beneden gevallen", zegt een woordvoerder van Inspectie Werkgelegenheid en Sociale Zaken, voorheen arbeidinspectie.

De man was zonnepannelen aan het plaatsen op het dak van het afvalverwerkingsbedrijf aan De Leest in Dongen toen het misging. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. De Inspectie doet hier onderzoek naar.