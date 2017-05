Floor (8) geeft balletvoorstelling in PSV-stadion: 'Super cool!'

EINDHOVEN - De 8-jarige Floor Scholder uit Nuenen is volgende week vrijdag baas van het veld in het Philips Stadion. Ze gaat daar een ballet-uitvoering geven met haar dansschool DéDé Dance. "Super cool!"

Floor mag 'baas' van het veld zijn omdat ze de wedstrijd won die Energiedirect - als hoofdsponsor van PSV - uitschreef. Iedereen die een origineel idee had en waarbij het veld van voetbalclub PSV nodig was, kon zich bij Energiedirect melden.



'Aantal stemmen ontplofte'

Het idee waarop het meest werd gestemd, zou worden uitgevoerd. Floors voornemen om een balletuitvoering te houden op het 'heilige gras' van PSV won het van ideeën om er te paintballen, te hockeyen of een huwelijksfeest te vieren. Floor veroverde bijna drieduizend van de ruim zesduizend stemmen.



"Papa en mama hebben alle vrienden, familie en kennissen gevraagd om te stemmen en te delen", vertelt Floor. "Ook hebben we op mijn school posters opgehangen. Toen mijn danschool DéDé Dance mijn persoonlijke oproep aan alle juffen en leden online had gezet, ontplofte het aantal stemmen."



Op herhaling

De balletvoorstelling op het veld van PSV is een herhaling van het optreden dat DéDé Dance vorig jaar gaf. "Dat was een heel gaaf optreden, maar toen paste lang niet al het publiek op onze tribunes", legt Floor uit. Daarom is ze blij dat de show nu dunnetjes kan worden overgedaan in het Philips Stadion. "Zodat iedereen familie, vrienden en bekenden kan meenemen."