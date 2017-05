Play-offs leven bij fans NAC en Helmond Sport

BREDA - De play-offs beginnen goed te leven in Helmond en in Breda. Zo gaan de fans van Helmond vrijdag met drie volle touringcars naar de uitwedstrijd tegen Almere City. En de supporters van NAC, dat in de tweede ronde begint, reizen volgende week donderdag massaal naar Volendam. De 400 beschikbare kaarten waren binnen mum van tijd uitverkocht. Helmond Sport en NAC proberen via de nacompetitie de eredivisie te bereiken.