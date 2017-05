Daar zijn ze weer: vaten gedumpt in Uden

UDEN - In het buitengebied van Uden zijn donderdag vaten gevonden, het gaat waarschijnlijk om drugsafval.

De vaten liggen in een sloot die langs de Torenweg loopt. Het zijn er ongeveer tien. Waarschijnlijk hebben de vaten gelekt in het water.



Waterschap Aa en Maas laat de vaten opruimen. Het gaat om de zoveelste dumping van drugsafval in het Brabantse buitengebied. Het opruimen van dit afval heeft de waterschappen en gemeenten de afgelopen jaren al tienduizenden euro's gekost.