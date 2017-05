Motorrijder bestolen en geslagen op parkeerplaats

BREDA - Twee mannen hebben woendagmiddag een motorrijder geslagen. Een van de mannen bedreigde de motorrijder ook nog met een mes, een ander sloeg hem met een ploertendoder.

De 58-jarige Italiaanse motorrijder stopte woensdagmiddag op een parkeerplaats aan de Haasdijk in Den Hout voor een sanitaire stop. Op die parkeerplaats stonden vier mannen. Toen hij weer terugliep naar zijn motor zag hij dat een van de mannen spullen uit zijn motortassen haalde.



Ploertendoder

Toen de motorrijder de man hierop aansprak en vastgreep, bleek de man een mes in zijn hand te hebben. Een andere man kwam schoot zijn vriend te hulp en sloeg de motorrijder tweemaal met een ploertendoder. De motorrijder viel op de grond en de vier mannen renden weg over de akkers in de richting van Den Hout.



De motorrijder kon zelf nog opstaan en reed naar het politiebureau om aangifte te doen.



Noord-Afrikaans

De vier mannen, met Noord-Afrikaans uiterlijk, waren tussen de 17 en 30 jaar oud.