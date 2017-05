Nachtbussen verdwijnen in Brabant, op eentje na

EINDHOVEN - De nachtbussen in Brabant verdwijnen. Te weinig mensen maken gebruik van de ‘Nachtnet Bus’ en daarom hebben de provincie en deelnemende gemeenten besloten de proef vervroegd stop te zetten.

Vanaf 1 juli rijden de nachtbussen niet meer in het weekend tussen twee en vier uur ’s nachts tussen Rotterdam, Dordrecht, Breda, Tilburg en Eindhoven en tussen Utrecht en Den Bosch. Tot twee uur rijden er treinen.



Dienstverlening

Het traject Tilburg, Waalwijk en Den Bosch trekt 's nachts wel voldoende reizigers en wordt per 1 juli opgenomen in de reguliere dienstverlening van Arriva.

De pilot ging in december 2015 van start als alternatief voor het verdwenen nachtnet, waarbij treinen in het weekend tussen de Brabantse steden en de Randstad reden.

Pieken

In het eerste jaar maakten op vrijdag 150 en op zaterdag zo’n 265 reizigers gebruik van de nachtbussen. Alleen met carnaval en tijdens de concerten van Guus Meeuwis in het Phillips Stadion was er een piek.



“Dat betekent dat er maandelijks veel geld bij moet om de bussen in de nachtelijke uren te laten rijden”, aldus gedeputeerde Christophe van der Maat.