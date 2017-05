'Een fijn gevoel, maar ook een beetje raar', Maud is ster van klas na foutloze Cito-toets

SON - Vijf kinderen in Nederland maakten dit jaar de Cito-toets foutloos. Een van hen komt uit Son: Maud Kremers van basisschool De Stokland in Breugel.

"Ik vond de Cito-toets eigenlijk wel moeilijk", vertelt Maud. "Maar als je er hard voor werkt en je krijgt veel hulp van de groep - onze meesters zijn ook fijn - dan lukt het wel."



Maar nul fout had ze niet verwacht. "Dat was een fijn gevoel. Ik had de toets dus tóch goed gemaakt, terwijl ik daarover twijfelde."



Juf Maud

Er zijn maar vier andere kinderen in Nederland die dit jaar hetzelfde voor elkaar kregen als zij. "Zo'n foutloze Cito is een fijn gevoel, maar ook heel raar."



Wat ze later wil worden, weet ze nog niet. "Ik denk juf ofzo."



'Hele dag niets gedaan'

Maar Maud is niet de enige leerling van De Stokland die de toets goed heeft gemaakt. Ook haar klasgenootjes hebben het goed gedaan. "Ik had een score van 541", vertelt een meisje. "Dat is hoger dan ik had ingeschat." Maar wat Maud presteerde, vindt ze toch wel bijzonder. "Ik ben superblij voor haar."



De klas heeft de goede Cito-toets ook wel even gevierd. "Ja, we hebben toen een hele dag niets gedaan", vertelt een ander meisje lachend. "Alleen maar buitengespeeld."