Lekgeslagen waterleiding zorgt voor metershoge fontein [VIDEO]

BREDA - In de Lunetstraat in Breda is donderdag aan het eind van de ochtend een waterleiding lekgeslagen. Het water spuit meters hoog de lucht in.

De waterleiding is geraakt tijdens het plaatsen van een grote tent op een bedrijfsterrein. Door de lekkage staat de Lunetstraat gedeeltelijk blank.



Geen water

Vanwege de lekkage hebben bewoners in de omgeving van de Lunetstraat tijdelijk geen water. Brabant Water is bezig de leiding te maken.