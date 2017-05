Textielmuseum Tilburg wint museumprijs van 100.000 euro

TILBURG - Het Textielmuseum in Tilburg heeft de Museumprijs 2017 gewonnen van de Bankgiro Loterij. Een afvaardiging van de loterij heeft de prijs van 100.000 euro donderdagmiddag in het museum uitgereikt. Het Textielmuseum wil met het geld een machine kopen waarmee bezoekers zelf textiel kunnen ontwerpen én weven. Het is de tiende keer dat de Museumprijs wordt uitgereikt.

Het textielmuseum was één van drie door een vakjury genomineerde musea. De andere genomineerden waren het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch en Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het publiek kon via internet stemmen. Het thema voor de verkiezing was 'Design en Mode'.De vakjury van de museumprijs was onder de indruk van het Textiellab. Het Textielmuseum gaat niet alleen over de geschiedenis van de Tilburgse textielindustrie. In het Textiellab van het museum werken vakmensen met hedendaagse apparatuur aan ideeën en ontwerpen van kunstenaars en designers. Dat lab is voor veel bezoekers van het museum aantrekkelijk omdat ze er kunnen zien hoe bijzondere producten worden gemaakt.Met de prijs van 100.000 euro wil het museum het textiellab uitbreiden met een weefmachine die het publiek zelf kan bedienen. Met de nieuwe machine kunnen bezoekers straks zelf een theedoek ontwerpen én leren weven.