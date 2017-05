Drie slechtvalkjes geboren in nestkast van provinciehuis

DEN BOSCH - In een nestkast op de 23e verdieping van het provinciehuis zijn drie slechtvalkjes geboren. De kuikens zijn geringd en geregistreerd door de Werkgroep Slechtvalken Nederland.

Door het ringen van de vogels wordt informatie verzameld over de levenswijze van de slechtvalken. Zo kan worden bijgehouden hoe lang slechtvalken op hun broedplaats zitten.

De kuikens blijven na hun geboorte nog een maand tot twee maanden bij hun ouders. Daarna kunnen ze hun eigen eten vangen en zoeken ze hun eigen plekje.



Het is niet het eerste lentegeluk in de provincie. Op de klokkentoren van het Evoluon in Eindhoven heeft een koppeltje slechtvalken zich genesteld . In de nestkast hangt een webcam waarop de kuikentjes te zien zijn