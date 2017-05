Stresstest moet gemeenten hoosbuiproof maken na hageldrama in Zuidoost-Brabant

SOMEREN - Gemeenten en waterschappen moeten een strenge test ondergaan om te kijken of ze klaar zijn voor extreme regenval. Dat raadt de Adviescommissie Water aan.

De commissie adviseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu omdat er steeds meer hoosbuien komen door de klimaatverandering.



In Zuidoost-Brabant liep dat vorige zomer dramatisch af. In en rond Someren en Luyksgestel sloegen grote hagelstenen tientallen daken aan gort. Boerenbedrijven en kashouders liepen miljoenenschade op die vaak niet werd vergoed.



Gevolgen beperken

De voorgestelde stresstest moet duidelijk maken wat overheden nog moeten doen om de gevolgen te beperken. De commissie vindt dat de overheden de test voor 2023 gedaan moeten hebben en dat ze daarna periodiek nog eens worden uitgevoerd.



Of het plan van de commissie echt wordt uitgevoerd, is niet bekend. Het kabinet wil op Prinsjesdag een plan over klimaatverandering naar buiten brengen.