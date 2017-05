Rapport grote brand Someren: gemeente had eerder moeten ingrijpen bij bandenopslag

SOMEREN - De gemeente Someren had eerder moeten ingrijpen bij Van den Hoogen Recycling. In een onderzoeksrapport wordt gesteld dat de gemeente niet goed genoeg heeft geprobeerd de bandenopslag te verbieden. Bij het bedrijf brak in november een flinke brand uit, die dagen voor overlast zorgde.

De provincie gaf de vergunning af voor het bedrijf, maar desondanks had de gemeente volgens onderzoeker Oberon Nauta meer kunnen doen. De onderzoekscommissie adviseert de gemeente om bij dit soort gevallen te onderzoeken of er alternatieve rechtsmiddelen zijn om 'onwenselijke situaties' tegen te gaan.



In het rapport staat dat de communicatie binnen de gemeente beter had gekund. Ook werd er niet voldoende gehandhaafd. Zo had het recyclingbedrijf een parkeerplaats op een naastgelegen terrein, terwijl dit niet mocht.Van den Hoogen Recycling is inmiddels uitgekocht door de gemeente. Someren meldde in april dat de deal rond was. De eigenaar heeft bijna negen ton gekregen. Het bedrijf mag daardoor niet opnieuw opstarten.Bij het recyclingbedrijf in Someren-Heide woedde in november een enorme brand . Vooral banden gingen in vlammen op. Het vuur ging niet gemakkelijk uit. Pas na vijf dagen werd het sein brand meester gegeven.Buurtbewoners hebben al die dagen last gehad van rook. En die donkere wolken stonken ook nog eens flink. De verbrande rubbergeur bleef hangen. Omwonenden lieten twee maanden geleden weten dat de overlast nog steeds niet voorbij was.