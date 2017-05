Bart 'de haaienman' is een inzameltopper voor het Wereld Natuur Fonds

MADE - Hij wordt nu al liefkozend de haaienman genoemd. De 7-jarige Bart uit Made is één van de toppers als het gaat om geld inzamelen voor het Wereld Natuur Fonds om de haai te redden. Hij haalde 600 euro op. En de fanatieke Bart zou zomaar eens de opvolger kunnen zijn van Freek Vonk: “Ik wil later ook bioloog worden.”

Vraag iets over haaien en Bart weet het. Moeiteloos wijst hij ze allemaal aan op een foto. “Hamerhaai, dwerghaai, reuzenhaai, zandtijgerhaai, blauwe haai en witte haai.” Bart is gefascineerd door haaien: “Omdat ze grappig zijn. Sommige hebben een grappige snuit, ze hebben een mooie huid en mooie tanden.”



'Supertrots'

Bart is een van de meest actieve inzamelaars van de actie Haai Alarm! Van Zapp Your Planet op tv en het Wereld Natuur Fonds. Het gaat namelijk slecht met de haai in de wereld. “Mensen willen vinnen, tanden en vlees van de haai gebruiken”, vertelt Bart.



“Bart is er elke dag druk mee”, zegt vader Joost. “Hij zamelt in op school, gaat langs de deuren en heeft lootjes verkocht tijdens Koningsdag. We zijn supertrots op hem.” Bart wil dat het geld door het WNF gebruikt wordt om een kweekbak voor haaien te kopen.



Zaterdag 13 mei zit Bart in de Zapp-studio voor een live-interview op de kinderzender. Dan eindigt de actie.