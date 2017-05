'Onzeker of Johan van Laarhoven Thaise cel uit mag om in Nederland te getuigen'

DEN HAAG - Het is nog altijd onzeker of Johan van Laarhoven zijn cel in Thailand mag verlaten om in Nederland te getuigen. De Thaise autoriteiten hebben niet gereageerd op het verzoek van de rechter-commissaris. Dat bevestigt de rechtbank in Den Haag.

De rechter-commissaris bepaalde in maart dat Van Laarhoven naar Nederland zou moeten kunnen komen om te getuigen in de civiele procedure die hij tegen de Nederlandse staat wilde aanspannen.



Onduidelijkheid

Uiterlijk tien mei wilde de rechtbank weten of Thailand medewerking zou verlenen om de oprichter van coffeeshopketen The Grass Company naar Nederland over te brengen. Volgens een woordvoerder van de rechtbank hebben de Thaise autoriteiten niets laten weten.



De rechter-commissaris bepaalde eerder dat het verhoor alsnog geschrapt zou worden als Thailand niets zou laten weten. De rechtbank kan daar nog geen uitsluitsel over geven. "We weten niet of Van Laarhoven kan getuigen en als het wel zou kunnen wanneer dat dan gaat gebeuren", aldus een woordvoerder.



Gevangenisstraf

Johan van Laarhoven is in Thailand veroordeeld voor het witwassen van geld dat hij in Nederland met de verkoop van drugs heeft verdiend. De Thaise autoriteiten kwamen de Tilburgse coffeeshophouder op het spoor na een verzoek vanuit Nederland. Ze besloten toen zelf ook een onderzoek naar hem te starten. Dat leidde uiteindelijk tot zijn veroordeling tot 103 jaar gevangenisstraf.