Ongeluk bij restaurant in Den Bosch, traumahelikopter opgeroepen

DEN BOSCH - Een man is donderdagmiddag gewond geraakt bij restaurant De Blauwe Sluis in Den Bosch. Hij viel tijdens het schilderen van het gebouw. Het is nog niet duidelijk waar hij precies vanaf is gevallen.

Na het ongeval werd een traumahelikopter opgeroepen. Volgens een getuige is de man uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er zouden wel trauma-artsen mee zijn gegaan.



Het is niet bekend wat voor soort verwondingen de man heeft.