'Grapjes' tussen Van Mossel en FNV bevriezen onderhandelingen niet

WAALWIJK - Bij de FNV zijn ze blij dat de directie van Van Mossel humor lijkt te ontwikkelen. De sneer terug van het autobedrijf blijkt gepaard te gaan met een aanbod voor een onderhandelingsafspraak, zo maakt FNV donderdag bekend.

Hoe zat het ook alweer? FNV Metaal plaatste een grappig bedoelde contactadvertentie in een lokaal krantje die zogenaamd van Van Mossel Automotive Group. In de advertentie werd gezocht naar een andere werkgever voor het personeel. De huidige directie voldeed volgens FNV namelijk niet meer.



'Belachelijk'

Algemeen directeur Eric Berkhof ontkende de aantijgingen tegen Omroep Brabant en noemde de kritiek ongefundeerd. "Ze maken zichzelf belachelijk", zei hij over de FNV.



Deze week publiceerde Van Mossel echter zelf ook een grappig bedoelde advertentie. Hierin wordt gezinspeeld op een date die Van Mossel zogenaamd zou hebben met FNV.



LEES OOK: Directeur boos om 'personeelsadvertentie' FNV



Afspraak

"Wij hebben de contactadvertentie met een glimlach gelezen", zegt Bart Plaatje, bestuurder van FNV Metaal. "Naast deze actie stuurde Van Mossel ons ook een officiële brief met daarin de melding dat we een afspraak kunnen maken als we serieuze cao-overtredingen weten te onderbouwen. Dat is dan in ieder geval ook nog een stapje vooruit."



FNV Metaal vindt het niet moeilijk om die overtredingen te onderbouwen, zo blijkt uit de reactie. Volgens de vakbond moeten medewerkers van Van Mossel 'overwerken onder dwang' en is het personeelsregelement 'stiekem aangepast'.