Steven Kruijswijk blij als hij tot zondag geen tijd verliest: 'Fysiek nog niet in orde'

Steven Kruijswijk in actie in de Giro (foto: OrangePictures)

TERME LUIGIANE - Steven Kruijswijk eindigde donderdag als veertiende in de zesde etappe van de Giro. De kopman van Team LottoNL-Jumbo is daar tevreden mee, want hij is nog herstellende van de valpartij van dinsdag.

"Fysiek ben ik nog niet volledig in orde", zei Kruijswijk na afloop van de etappe van Reggio Calabria naar Terme Luigiane tegenover Eurosport. "Ik ben fysiek niet op mijn best, maar ik moet gewoon zorgen dat ik mijn plekje in het algemeen klassement weet vast te houden tot zondag. Als dat lukt, ben ik tevreden. Hopelijk ben ik dan helemaal hersteld en kan ik daar wat doen."



"Het was een relatief makkelijke etappe, gelukkig. Op de finale na. Maar je moet voorin zitten en niet het risico lopen seconden te verliezen", aldus Kruijswijk, die last heeft van de valpartij van dinsdag.



Kruijswijk staat na de zesde etappe op de vijftiende plaats in het algemeen klassement, hij heeft 23 seconden achterstand op klassementsleider Bob Jungels.