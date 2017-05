Scholier mag Marianne Vos 'knippen en scheren' [VIDEO]

WIJK EN AALBURG - Een Vos verliest zijn haren, en Marianne misschien ook wel. Donderdagochtend mocht scholier Mesfin Versteeg het haar van de wielrenster opnieuw stylen.

Mesfin, een VMBO-leerling met kappersambitie, won donderdag de Marianne Vos Prijs op zijn school, het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg.



De prijs is een aanmoedigingsprijs, een steuntje in de rug voor een leerling. Mesfin verloor in korte tijd een aantal familieleden, maar hij bleef zich positief inzetten op school.



Uitdaging

De 16-jarige jongen heeft zijn eindexamens achter de rug en wil naar de kappersopleiding. Daarom mocht hij als 'uitdaging' het haar van Marianne Vos onder handen nemen.



Een compleet nieuwe coupe is er niet van gekomen, maar Mesfin heeft met de wielrenster afgesproken dat zij later nog eens in zijn kappersstoel plaats mag nemen. Zodra hij wat ervaring heeft opgedaan op de kappersopleiding.