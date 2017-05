Marcel Brands geeft PSV-seizoen een onvoldoende: 'Maar ik ben heel blij met Phillip Cocu'

EINDHOVEN - Alles en iedereen bij PSV zal zondagmiddag blij zijn dat het seizoen er dan op zit. Een teleurstellend seizoen, waarin PSV als torenhoge favoriet van start ging. Maar het resulteerde in een bekerdeceptie, een mislukt Europees avontuur en een bijrol in de competitie door maar liefst twaalf wedstrijden niet te winnen. Reden voor een gesprek met technisch manager Marcel Brands.

Ook Brands spreekt over een matig seizoen. Een rapportcijfer wil hij het niet geven, maar hij spreekt wel van een onvoldoende.



"Als je bij PSV geen kampioen wordt, ben je ontevreden. We zijn, met uitzondering van de bekerwedstrijd tegen Sparta, niet door de ondergrens gezakt. We missen de titel niet omdat we teveel wedstrijden verloren hebben, maar omdat we te vaak gelijkgespeeld hebben. Als we van die tien keer zes keer gewonnen en vier keer verloren hadden, was je nu kampioen geweest."



Ongewilde hoofdrol voor Luuk de Jong

Maar het liep dus anders. Feyenoord of Ajax wordt kampioen, PSV eindigt anoniem en met lege handen op een derde plaats. Bij de evaluatie daarover is er een ongewilde hoofdrol voor Luuk de Jong. De aanvoerder en beoogd topscorer beleefde een slecht seizoen, met de nodige consequenties.



Brands: "Niemand had kunnen voorzien dat Luuk in plaats van 25 maar 8 goals zou maken en dat Jürgen Locadia zeven maanden geblesseerd zou zijn. Daarmee hebben we zoveel scorend vermogen ingeleverd. We kunnen niet alles aan één speler ophangen, maar we zijn ten opzichte van de concurrenten en de andere seizoenen nergens op achtergebleven. Het is puur het 'converteren' van de kansen wat minder ging. Dat heeft ons erg veel pijn gedaan. Maar dan nog denk ik dat we met wat meer 'honger' er meer uit hadden kunnen halen"



Maar het is te gemakkelijk om alleen naar Luuk de Jong te wijzen, want niemand van de dragende spelers van PSV kan terugkijken op een goed seizoen. Met het nodige nadenken komt Brands tot twee spelers die zich dit seizoen in positieve zin ontwikkeld hebben."Ik vind dat Arias grote stappen heeft gemaakt en dat Bart Ramselaar boven verwachting heeft gepresteerd. Maar PSV heeft als team geen topseizoen achter de rug en dan is het als individu lastig om daar uit te springen. Wij hadden geen topseizoen, maar zelfs daarin hadden we toch kampioen kunnen worden."En dan de jeugd van PSV. Tal van jonge spelers mogen wel meetrainen en op de bank zitten, maar niet één van die talenten werd dit seizoen in het diepe gegooid of mocht flink wat speelminuten maken. Waar bij Ajax het ene na het andere talent doorbreekt en in sommige gevallen daarna meteen voor veel geld doorverkocht wordt, gaat PSV daar voorzichtiger mee om. Toch kijkt Brands met vertrouwen naar de lichting die er aankomt."Van Stevie (Bergwijn) had ik al iets meer verwacht. Hij heeft laten zien dat hij het talent en de mogelijkheden heeft. Ook in het scorend vermogen had ik meer van hem verwacht. Dat is er dit jaar nog niet helemaal uitgekomen. Maar er komt ook een aantal jongens aan. Rigo, Lammers, Gudmundsson, Rosario en Van Bruggen zijn dit jaar steeds meer aangesloten. Daar ben ik zeker niet teleurgesteld over."En dan tot slot de technische staf. Het contract van assistent-trainer Ruud Brood is onlangs verlengd en aan de positie van trainer Phillip Cocu wordt totaal niet getornd. Directeur Toon Gerbrands en ook Marcel Brands hebben een rotsvast geloof en vertrouwen in de kwaliteiten van Cocu. Kritiek op de trainer wordt dan ook stelselmatig als ongepast gepareerd."Ik weet dat ik bij Omroep Brabant en ook bij het Eindhovens Dagblad punten scoor als we melden dat ik opstap of dat Phillip Cocu ontslagen wordt. Maar ik ben heel blij met Phillip Cocu als onze trainer. Als er iemand is die kritisch op zichzelf is, is hij dat zelf wel. Phillip is de eerste om te erkennen dat het dit seizoen niet goed is gegaan. Hij is een trainer die bij PSV past en heeft laten zien wat het is om successen te hebben."Brands gaat een drukke zomer tegemoet. Met een niet overvolle portemonnee, jeugdspelers die nog stappen moeten maken en met onduidelijkheid over de spelers die gaan vertrekken is het voor hem zaak om weer een selectie te formeren die voor de landstitel kan gaan. Want op een zogenaamd 'tussenjaar' zit Brands niet te wachten."De intentie en ambitie is om zoals ieder jaar weer mee te strijden om het kampioenschap. Onze mogelijkheden zijn anders dan sommige van onze concurrenten. Wij kunnen geen transfersom van tien miljoen uitgeven. We kunnen investeren als er bij ons spelers vertrekken en we zullen jeugdspelers laten doorstromen. ik ga er alles aan doen om voor volgend seizoen weer een winnend team samen te stellen."