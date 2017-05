Herdenkingsplek thaibokslegende Ramon Dekkers in Breda besmeurd met verf

BREDA - Vandalen hebben de muurschildering ter nagedachtenis aan de Breda thaibokslegende Ramon Dekkers met graffiti beklad. Fans van de verongelukte bokser ontdekten de besmeurde tekeningen in het tunneltje bij de Emerparklaan in Breda.

Ramon Dekkers overleed in 2013 op 43-jarige leeftijd. Hij werd in het tunneltje onwel toen hij aan het trainen was op zijn racefiets. De herdenkingsplek wordt nog regelmatig door nabestaanden en fans bezocht.



Wereldkampioen

De Bredanaar, bijgenaamd The Diamond, was achtvoudig muay thai- en kickbokswereldkampioen. Eind vorige eeuw was hij de bekendste buitenlandse thaibokser in Thailand, waar hij zelfs een koninklijke onderscheiding kreeg. Dekkers was daarnaast de eerste buitenlander die de titel Thaibokser van het Jaar mocht dragen.



