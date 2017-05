Oversteek-app: 'Smartphones? Ik denk dat de meeste ouderen die niet hebben'

TILBURG - Je smartphone met speciale app gebruiken om goed over te steken. Zo'n mobiele app wordt in Tilburg getest om het voor ouderen mogelijk te maken iets langer te doen over het oversteken. Een ideaal hulpmiddel dus. Maar hebben de ouderen voor wie het bedoeld is eigenlijk wel een smartphone om die app mee te gebruiken?

De app doet het werk

Als iemand de app op zijn telefoon heeft geinstalleerd, dan ziet de applicatie zelf wanneer diegene in de buurt is van een oversteekplaats. De app doet dus het werk.



"Wij zien dat die persoon daar wandelt en wij weten ook wat voor type voetganger het is", vertelt ontwikkelaar Martin de Vries van Dynniq. "We weten of 'ie heel erg moeizaam wandelt of water beter te been is. Op basis daarvan gaan we het groen verlengen. Dus hij krijgt dan langer groen licht."



Van de oude stempel

Met de app zelf hoef je na de installatie niets meer te doen. Maar om de app te gebruiken heb je wel een smartphone nodig. Maar hebben alle ouderen die wel?



"Nee, die heb ik niet. Zoiets gebruik ik niet. Ik ben van de oude stempel", vertelt een vrouw die het kruispunt oversteekt met haar rollator. Een andere voorbijgangster reageert: "Mijn man is tachtig, ik ben vijfenzeventig. Wij hebben dat allemaal niet."



Geen ingewikkelde dingen

Een andere vrouw op de fiets heeft zelf wel een smartphone, maar betwijfelt of alle ouderen er eentje hebben. "Ja, een telefoon zodat ze de kinderen kunnen bellen. Maar ik denk niet dat ze er echt mee overweg kunnen."



Maar volgens Martin de Vries is daarover nagedacht. "De meeste ouderen hebben een smartphone. Ze hoeven er niets bijzonders mee te doen, maar je moet wel een smartphone hebben.



Zonder smartphone wordt het dus lastig. "Het idee is eigenlijk dat we met zo'n eenvoudige app, voorkomen dat we allemaal extra detectoren en allemaal ingewikkelde dingen op straat moeten doen. We kunnen nu heel snel en makkelijk heel persoonlijke functionaliteit toevoegen aan zo'n oversteek voor bepaalde gebruikers."



Primeur

De app wordt de komende drie maanden getest door omwonenden van het kruispunt Hart van Brabantlaan - St. Ceciliastraat. Tilburg heeft een primeur met deze app. "Dit is een pilot. We gaan eerst even kijken hoe goed het uitpakt." De Vries vervolgt: "Misschien moeten we nog wat dingetjes veranderen. En dan is het aan de wegbeheerders, dus de gemeente, of ze het willen hebben."