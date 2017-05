Ongewenst urineverlies te lijf gaan met sensor en app? Carin krijgt het voor elkaar!

EINDHOVEN - Ongewenst urineverlies. Een op de drie vrouwen heeft er last van na een bevalling en evenals zeven van de tien vrouwen tijdens de menopauze. Het slipje Carin met een ingebouwde sensor lijkt de oplossing. En goed nieuws voor mannen met hetzelfde urineprobleem. Nog even en ook de boxershort met sensor is verkrijgbaar.

“Wereldwijd hebben 200 miljoen vrouwen last dit ongemak”, Eline van Uden, product marketing manager bij de LifeSense Group in Eindhoven. “Het trainen van de bekkenbodemspieren is beste remedie om er vanaf te komen. Wij hebben een slip, genaamd Carin, ontwikkeld die vrouwen helpt en motiveert bij het trainen van de bekkenbodemspieren.”



Sensor

Van Uden legt uit hoe Carin werkt. “In de onderbroek is een sensor ingebouwd die het urineverlies geregistreerd. De sensor is via Bleutooth met een app verbonden. De gebruiker krijgt via de app de oefeningen door om de bekkenbodemspieren te trainen. Resultaten van de oefeningen worden via de app met de drager van het slipje gecommuniceerd. Dat motiveert vrouwen om door te gaan met de oefeningen.”



Volgens de marketing manager is de methode van Carin succesvol. “Ongeveer tien procent van de vrouwen gaat naar een bekkenfysiotherapeut en de resterende negentig procent doet niets of redt zich met een inlegkruisje of door met regelmaat naar de wc te gaan. Tien minuten per dag oefenen via de Carin-app en je bent binnen zes weken van het ongewenste urineverlies af. Ik sprak met vrouwen die 25 jaar last van urineverlies hadden en het nu bijna niet kunnen geloven dat hun ondergoed droog is.”



Carin wordt in grote delen van de wereld met gejuich ontvangen, maar in Nederland is het slipje nog maar moeilijk aan de vrouw te brengen. “Vrouwen willen ‘Carin’ via hun zorgverzekering vergoed krijgen. Gelukkig gaat zorgverzekeraar CZ vanaf volgend jaar met ons meedenken. We hebben inmiddels een aantal oplossingen doorgevoerd waardoor de sensor, de app en het broekje straks voor 100 euro te koop is. Ons doel is om het slipje nog goedkoper te maken zodat het echt voor iedereen bereikbaar is, zoals in de derdewereldlanden”, zegt Van Uden. “Maar ook voor mannen, want die hebben ook last van ongewenst urineverlies. Zeker als ze boven de vijftig jaar zijn en prostaatkanker hebben gehad.”



