Scootmobieler geschept door auto in Eindhoven

EINDHOVEN - Op de Keizer Karel V Singel in Eindhoven is donderdagavond een man in scootmobiel geschept door een auto. De bestuurder van de scootmobiel raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.



Oversteekplaats

Wel is bekend dat de bestuurder van de scootmobiel overstak op een oversteekplaats met stoplichten. Of een van de twee bestuurders door rood heeft gereden, is nog niet bekend.