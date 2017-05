In 2030 achter het autostuur de krant lezen en een kop koffie drinken op weg naar het werk?

EINDHOVEN - Zelfrijdende auto’s, veel mensen geloven er nog niet in. Maar in 2030 gaat het toch echt gebeuren! Dat zegt Clara Otero Perez, Director Systems Innovations bij chipmaker NXP in het tv-programma Booming Brabant.

Sterker nog: autofabrikant Tesla heeft de benodigde technologie nu al ingebouwd in hun auto’s.



Chips tot leven brengen

Chips maken en ‘tot leven brengen’ voor de automotive-industrie. Zo omschrijft Clara Otero Perez haar werkzaamheden bij chipmaker NXP. Negentien jaar geleden verruilde ze Spanje voor Nederland om in het befaamde natlab van Philips aan de slag te gaan. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van chips voor digitale tv was haar eerste klus.



Als Director Systems Innovations is ze binnen de divisie Automotive verantwoordelijk voor de chips van de toekomst. “Mijn divisie brengt de chips samen met partners, applicaties en innovatieve systemen tot leven”, voegt ze toe. “We ontwikkelen hiermee de technologie voor alle auto’s en niet alleen voor auto’s uit het hogere segment, zoals de Tesla.”



Noodstop

Als voorbeeld geeft ze de ontwikkeling van een radarchip. “Een mooi systeem waarbij meerdere NXP-chips samenwerken, bijvoorbeeld bij Truck Platooning. Dit houdt in dat meerdere vrachtwagens op de snelweg als een treintje achter elkaar rijden. Het is de bedoeling dat het straks gebeurt zonder de aanwezigheid van een chauffeur. Samen met DAF en TNO werken we aan een systeem dat als de voorste auto een noodstop moet maken, de andere vrachtwagens ook automatisch en op tijd afremmen. De onderlinge afstand tussen de vrachtwagens willen we steeds verder terugbrengen en daar passen we dan weer de technologie op aan. De radar houdt het overzicht en de chips in de vrachtwagens communiceren onderling.”



NXP is vanaf eind 2017 niet meer Brabants. Het bedrijf komt dan in Amerikaanse handen.



Lees alles over de Brabantse economie en 'Booming Brabant' op omroepbrabant/boomingbrabant. 'Booming Brabant' is ook te bekijken via Uitzending Gemist. Ook op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant is het wekelijkse businessprogramma te zien.