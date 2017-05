Michael van Gerwen pakt eerste plaats Premier League met zege op Gary Anderson

ABERDEEN - De eerste plaats in de Premier League was het doel voor Michael van Gerwen. Door de ruime zege van Peter Wright op Raymond van Barneveld (7-1) moest de regerend wereldkampioen winnen van Gary Anderson om zichzelf te verzekeren van die eerste plaats. Van Gerwen deed wat hij moest doen, hij versloeg Anderson met 7-4.

Bij een 4-2 voorsprong krijgt Van Gerwen drie pijlen om 36 uit te gooien, het lukt niet. Anderson gooit vervolgens 86 uit, waardoor hij weer terug weet te komen in de wedstrijd: 4-3. De legs blijven tegen de darts in gaan, Van Gerwen komt op 5-3. Van Gerwen weet daarna wel zijn eigen leg te houden, waardoor hij op 6-3 komt.



Anderson komt met een 145-finish terug naar 6-4.



Van Gerwen begint bijna met een 150-finish. Het gaat mis op dubbel achttien, maar hij krijgt nog een kans. Met zijn tweede pijl is het raak. Met Van Gerwen nog op 204 punten gooit Anderson veertig uit. Al snel komt Van Gerwen op 2-1. In de volgende leg pakt van Gerwen een break, hij gooit 124 uit en komt op 3-1.



Anderson krijgt de kans om meteen een leg terug te pakken, maar het lukt hem niet om tachtig uit te gooien. Van Gerwen faalt vervolgens met drie pijlen op veertig, daarna pakt Anderson de leg alsnog. Met de derde break op rij komt Van Gerwen weer op een voorsprong van twee punten.Wright staat na zijn overwinning op 23 punten uit zestien wedstrijden. Van Gerwen heeft met een wedstrijd minder een punt minder. Een gelijkspel is niet genoeg voor Mighty Mike, dan wordt hij op doelsaldo tweede in de reguliere competitie.Van Gerwen en Anderson staan volgende week donderdag ook tegenover elkaar in de halve finale van de Premier League. Als Van Gerwen wint komt hij als nummer één in actie tegen nummer vier Anderson. Als de Schot wint klimt hij naar de derde plaats en komt hij uit tegen numme twee Van Gerwen.