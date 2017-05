Politie op zoek naar schutter in Oosterhout

OOSTERHOUT - In Oosterhout heeft donderdagavond rond kwart over acht een schietindicent plaatsgevonden op de Musschenbroekstraat. De politie is op zoek naar de schutter. Bij het incident is niemand gewond geraakt.

De schutter is een man uit Oosterhout, zijn identiteit is bekend bij de politie. De oorzaak van het schietincident is vermoedelijk een conflict tussen twee mannen.



De schutter wordt verzocht zichzelf te melden bij de politie.



De politie heeft de straat afgezet.